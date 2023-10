Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a inceput marți, 24 octombrie, sa distribuie in Fasia Gaza fluturasi in care locuitorii sunt chemati sa-i transmita, in schimbul protecției și al unor recompense financiare, toate informatiile de care dispun despre ostaticii israelieni capturati de Hamas, scrie Agerpres preluand AFP.Jurnalisti…

- Armata israeliana anunța ca a ucis un lider Hamas și „zeci de teroriști” in timpul loviturilor aeriene din noaptea de sambata spre duminica, conform Mediafax.Armata israeliana susține ca l-a ucis pe șeful adjunct al forței de rachete Hamas, precum și „zeci de teroriști”. Atacurile de noapte au vizat…

- Armata israeliana a anuntat ca a lovit tinte „teroriste” ale Hezbollah in Liban in noaptea de luni spre marti, transmite AFP. „Armata israeliana loveste tinte militare ale organizatiei teroriste Hezbollah pe teritoriul libanez”, au spus fortele armate israeliene intr-un comunicat de presa. De la inceputul…

- Mai multe cadavre ale unor israelieni rapiti de gruparea palestiniana islamista Hamas au fost gasite la marginea Fasiei Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene, informeaza Reuters.Armata israeliana a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri…

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gaza sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului. Un avertisment…

