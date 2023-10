Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul american al Apararii, Lloyd Austin, a declarat vineri, 13 octombrie, ca Pentagonul este pregatit sa desfasoare mai mult ajutor militar pentru Israel, in timp ce fortele israeliene se pregatesc pentru o probabila invazie in Fasia Gaza, ca raspuns la atacul devastator al gruparii islamiste…

- Guvernul Republicii Moldova va aloca din fondul de intervenție 4 milioane de lei pentru evacuarea cetațenilor moldoveni din Statul Israel și Fașia Gaza, in condițiile declararii pe 9 octombrie 2023 de catre Guvernul Statului Israel a starii de razboi pe intreg teritoriul sau. Un proiect de hotarare…

- Cel putin 1.417 palestinieni au fost ucisi, iar alti 6.268 au fost raniti in represaliile israeliene in Fisia Gaza dupa atacul Hamas in Israel de sambata, scrie Agerpres. Un bilant anterior anunta 1.100 de morti. In total, 447 de copii si 248 de femei au fost ucise in atacuri aeriene israeliene in Fasia…

- Israelul isi continua atacurile asupra Fasiei Gaza, in timp ce ia in considerare o incursiune terestra in Gaza, a carei populatie civila nu are unde sa fuga si nici unde sa se adaposteasca de bombe. Israelul a desfasurat 35 de batalioane in sud, gata sa intre in Fasia Gaza, daca guvernul decide acest…

- Ambasadorul Romaniei in Israel, Radu Ioanid, a declarat miercuri ca va mai exista si maine un transport aerian, de 36 de oameni. ”Eu nu stiu unde sunt romanii neinregistrati, romanii care nu au apelat la noi”, a precizat Ambasadorul, referindu-se la cei cu dubla cetatenie, care au domiciliul in Israel.…

- Armata israeliana continua joi sa bombardeze Fasia Gaza ca reactie la atacurile coordonate lansate la finalul saptamanii trecute de miscarea islamista palestiniana Hamas, pe care Israelul a promis sa o „distruga”.

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…

- Bombardamentele israeliene au lovit marti zona punctului de trecere a frontierei de la Rafah, intre Fasia Gaza si Egipt, au declarat oficiali palestinieni si surse de securitate egiptene, punand in pericol operatiunile de la singurul punct oficial de iesire pe la frontiera sudica a Fasiei Gaza, relateaza…