Armata israeliana a anuntat miercuri dimineata ca a lovit tinte iraniene si siriene in Siria ca represalii dupa ce a gasit explozivi de-a lungul frontierei de facto din nordul Israelului, informeaza France Presse.



"Ce au facut Iranul si Siria: au pus dispozitive explozive improvizate langa linia Alpha pentru a lovi trupele israeliene. Ce am facut noi: tocmai am lovit tinte ale Fortei Quds iraniene si ale fortelor armate siriene in Siria", a scris armata pe Twitter.



Forta Quds este o unitate de elita a Garzilor Revolutionare iraniene responsabile pentru operatiunile externe.

…