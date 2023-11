Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana a anuntat ca a atacat casa liderului Hamas, Ismail Haniyeh, din Fasia Gaza, spunand ca aceasta cladire a fost folosita ca "infrastructura terorista" si a servit adesea ca loc de intalnire pentru liderii de rang inalt ai Hamas, relateaza dpa, conform Agerpres.Din aceasta cladire…

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au distrus in total 130 de tuneluri si amplasamente pentru lansarea rachetelor antitanc apartinand gruparii islamiste Hamas de la inceputul razboiului acum o luna.

- Armata israeliana a ajuns in centrul Gaza City, cel mai mare oras din Fasia Gaza. Au fost eliminati mii de teroristi, iar o parte dintre intrarile in tunelurile subterane ale Hamas au fost aruncate in aer.

- Israelul continua operațiunea terestra intensificata și loviturile aeriene in Fașia Gaza și respinge ideea unei pauze umanitare daca nu sunt eliberați toți ostaticii. Va avertizam, sunt imagini și informații cu un puternic impact emoțional.

- Armata israeliana a anuntat luni ca a eliberat o femeie soldat tinuta ostatica de miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza, au anuntat autoritatile israeliene, citate de Reuters. „Aceasta este o dovada suplimentara a capacitații noastre de a ajunge la ostatici”, afirma ministrul israelian al Apararii,…

- Hamas controleaza resursele de combustibil din Fașia Gaza și ar avea cantitați suficiente pentru a rezista cel puțin inca o saptamana, arata o conversație telefonica inregistrata și data publicitații de Armata israeliana.

- In timpul operațiunii terestre de noapte a Forțelor de Aparare ale Israelului in Fașia Gaza, au avut loc mai multe ciocniri intre trupe și teroriștii Hamas.Nu s-a raportat niciun soldat ranit in aceste confruntari. Infanteria, forțele de geniu de lupta și tancurile IDF raman inca in interiorul…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…