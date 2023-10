Stiri pe aceeasi tema

- Ajutoarele umanitare blocate in Egipt pentru locuitorii Fasiei Gaza ar trebui sa ajunga in enclava pana cel tarziu sambata, a declarat un purtator de cuvant al armatei israeliene, citat vineri de dpa. Primele transporturi urmeaza sa ajunga in Gaza "maine (vineri - n.r.), cel mai tarziu poimaine (sambata…

- Armata israeliana a ieșit public miercuri, 18 octombrie, cu noi declarații privind atacul cu racheta asupra spitalului Al Ahli Arab din orașul Gaza care a facut marți seara „sute de morți”. Prezentand imagini și o inrengistrare audio, armata a transmis ca a ajuns la concluzia ca gruparea Jihadul Islamic…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere Rafah pentru 20 de camioane incarcate cu ajutoare destinate Fașiei Gaza. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca decizia a fost aprobata de liderul israelian la solicitarea lui Biden. Acesta…

- Armata israeliana a transmis, marți, ca nu se pune problema unei incetari a focului in Gaza. In acest context, punctul de trecere a frontierei de la Rafah, din Gaza catre Egipt, ramane inchis. Jumatate de milion de copii trebuie sa paraseasca Gaza, dar singura cale de ieșire de acolo este incetarea…

- Punctul de trecere de la Rafah - de la granița intre sudul Fașiei Gaza și Egipt - a fost bombardat de forțele israeliene, a anunțat luni, 16 octombrie, un post de radio afiliat gruparii palestiniene islamiste Hamas, potrivit Sky News.Mii de palestinieni s-au adunat la acest punct de trecere in ultimele…

- Cel mai nou ultimatum dat de Israel pentru evacuarea nordului Fașiei Gaza a expirat, dar este neclar deocamdata cand anume va lansa armata israeliana atacul promis „din aer, de pe mare și de pe uscat”. In acest timp, situația s-a inrautațit in nordul Israelului, unde un civil a murit și alți trei au…

- Armata israeliana a declarat sambata ca a vazut o „miscare semnificativa” spre sud de civili palestinieni. Asta inseamna ca civilii din Fasia Gaza au inteles avertismentul si se refugiaza spre sud, fugind, astfel, din calea invaziei israeliene. Armata israeliana da un nou ultimatum, in așteptarea ofensivei…

- Armata israeliana a bombardat Universitatea islamica din Gaza intrucat - potrivit fortelor armate israeliene - aceasta este utilizata de militantii Hamas ca loc de pregatire a agentilor de informatii militare si pentru dezvoltarea si producerea de arme, transmite miercuri DPA.Miscarea palestiniana Hamas…