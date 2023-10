Stiri pe aceeasi tema

- Fortele de aparare israeliene (IDF) au anuntat vineri ca au ucis un lider al Hamas, Mahmud Sabih, responsabil de unitatea de dezvoltare si arme strategice a grupului islamist palestinian, transmite EFE, potrivit Agerpres.

- Forțele de Aparare ale Israelului publica imagini filmate cu drona care ar dovedi ca o explozie mortala la Spitalul Baptist Al-Ahli din Fașia Gaza nu a fost cauzata de muniția sa, despre care spune ca ar fi lasat un crater și nu o parcare in flacari și acoperișuri ințepate de schije.Videoclipul prezinta…

- Mai multe cadavre ale unor israelieni rapiti de gruparea palestiniana islamista Hamas au fost gasite la marginea Fasiei Gaza, a anuntat un purtator de cuvant al armatei israeliene, informeaza Reuters.Armata israeliana a declarat ca fortele sale se pregatesc sa puna in aplicare o gama larga de planuri…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Fortele de Aparare ale Israelului (IDF) afirma ca au ucis un membru de rang inalt al gruparii teroriste Hamas intr-un raid aerian efectuat in Fasia Gaza in cursul noptii. Este vorba de seful fortelor aeriene al Hamas, potrivit Times of Israel.

- Armata israeliana (IDF) a ucis un alt membru de top al Hamas, Muhammad Abu Shamala, și au lovit, de asemenea, centrele de comanda ale unitaților care au invadat statul evreu pe 7 octombrie, scrie Stiripesurse.ro. „Joi seara, Forțele de Aparare Israelului au lovit unitatea de elita Nukhba, parte a organizației…

- Forțele de Aparare israeliene au anunțat lansarea unei operațiuni pe scara larga impotriva obiectelor militare ale militanților palestinieni radicali Hamas din Fișia Gaza. Despre acest lucru s-a anunțat pe canalul Telegram al Armatei Israeliene. In postare se precizeaza ca avioanele de vinatoare israeliene…