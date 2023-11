Stiri pe aceeasi tema

- Israelul a revizuit numarul persoanelor rapite de Hamas care se ridica acum la 239. Armata israeliana, care a anuntat ca operațiunile din Fasia Gaza au intrat intr-o noua etapa, a cerut Semilunei Rosii Palestiniene sa evacueze un spital aflat in apropierea actiunilor militare.

- Armata israeliana a anuntat joi dimineata ca in cursul nopții a efectuat un "raid țintit" in partea de nord a Fașiei Gaza cu forțe de infanterie și tancuri, pentru a pregati urmatoarele etape ale razboiului, relateaza The Times of Israel.Trupele israeliene au lovit numeroase celule teroriste, infrastructuri…

- Surse din armata israeliana susțin ca Israelul a decis sa amane incursiunea in Fașia Gaza. Armata israeliana și-a intensificat in noaptea de marți spre miercuri bombardamentele asupra Fașiei Gaza și asupra unor tabere Hamas din Cisiordania.

- Armata israeliana este gata sa intervina terestru in Fașia Gaza, insa mai așteapta decizia conducerii de la Ierusalim. Pana la lansarea operațiunii terestre, continua bombardamentele in Fașia Gaza. Palestinienii ramași in nordul enclavei sunt somați sa se refugieze in sud.

- Israelul si-a consolidat trupele stationate la granița de nord a tarii, cu Libanul, dupa mai multe zile de atacuri lansate de militia siita libaneza Hezbollah (sustinuta de Iran) din Liban inspre zona de frontiera, relateaza agenția de presa DPA, preluata de Agerpres."Hezbollah a incercat sa ne deturneze…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…