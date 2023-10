Armata israeliana a prezentat armele capturate de la teroristii Hamas

Stiri pe aceeasi tema

- In atacul de sambata al grupului islamist palestinian Hamas au fost ucisi cel putin 123 de militari israelieni, a anuntat marti un purtator de cuvant al armatei Israelului, citat de dpa. Daniel Hagari a adaugat ca pana acum 50 de familii au fost informate personal despre cei luati ostatici in Fasia…

- Bilantul ofensivei miscarii islamiste palestiniene Hamas asupra Israelului a urcat la „peste 1.000″ de morti, a anuntat armata israeliana, informeaza AFP. ​Armata israeliana a descoperit orori de neimaginat intr-o comunitate israeliana care a fost atacata sambata de Hamas. Militarii au descoperit aproximativ…

- Fașia Gaza a atras in weekend toate privirile dupa ce aproximativ 1.000 de combatanți din gruparea armata Hamas au trecut granița spre Israel, unde au ucis peste 700 de israelieni și a ranit alți peste 2.000, intr-un asalt care a luat complet pe nepregatire Israelul. Armata israeliana a raspuns prin…

- Rapoartele din presa israeliana arata ca numarul israelienilor uciși a ajuns la 600. Printre victime se numara 44 de soldați. De asemenea, peste 2.000 de persoane au fpst ranite. Intre timp, apar noi imagini cu luptele sangeroase dintre militarii israelie

- Atacurile Hamasului palestinian asupra teritoriului israelian au facut "peste 200 de morti" sambata, a informat armata israeliana, acuzand barbati inarmati ai miscarii islamiste aflate la putere in Fasia Gaza ca au masacrat civili, noteaza AFP.

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…

- Armata israeliana a declarat stare de razboi in urma atacurilor masive de sambata asupra Israelului din Fasia Gaza palestiniana. Ambasada Israelului in Romania a anuntat pe pagina de Facebook, ca statul Israel ”se confrunta cu un atac terorist de amploare”. ”Anunt de ultima ora. Statul Israel se confrunta…

- Teroristii palestinieni din Fasia Gaza au lansat sambata dimineata baraje de rachete asupra sudului si centrului Israelului, declansand sirenele in numeroase orase, anunta Times of Israel. Cel putin cinci persoane au fost ranite si una a decedat, citeaza Monitorul Apararii. Sirenele de avertizare „Red…