- Armata israeliana a lansat mai multe atacuri vizand Hamas in Fasia Gaza, vineri seara, ca riposta la tiruri de proiectile provenind din enclava palestiniana, relateaza Le Figaro potrivit Agerpres.O sursa de securitate din Gaza a confirmat mai multe atacuri israeliene asupra unei baze a Hamas…

- O racheta a fost trasa vineri seara din Fasia Gaza spre sudul Israelului, obligand populatia sa se refugieze in adaposturi, a informat armata israeliana, noteaza AFP, citata de Agerpres. Este primul atac de acest tip dupa confruntarile de la sfarsitul lui februarie dintre Israel si Jihadul Islamic,…

- Armata israeliana a bombardat in noaptea de sambata spre duminica tinte ale miscarii islamiste palestiniene Hamas in Fasia Gaza dupa noi atacuri cu racheta din enclava palestiniana catre Israel, potrivit unui comunicat al armatei, citat de AFP.

- Avioane israeliene au lovit miercuri dimineata tinte ale Hamas in Fasia Gaza, ca raspuns la tiruri cu proiectile si lansari de baloane incendiare spre teritoriul israelian, a anuntat armata Israelului, potrivit AFP. "Avioane de lupta au vizat tinte ale organizatiei teroriste Hamas in sudul Fasiei Gaza",…

- Obiective ale Hamas in Fasia Gaza au fost ținta unor raiduri aeriene israelene, ca raspuns la tiruri cu proiectile si lansari de baloane incendiare spre teritoriul israelian, a anuntat armata Israelului, potrivit AFP. "Avioane de lupta au vizat tinte ale organizatiei teroriste Hamas in sudul Fasiei…

- Armata israeliana a efectuat vineri un raid aerian impotriva unor pozitii ale miscarii islamiste Hamas in Fasia Gaza, ca represalii la tirurile cu racheta dinspre enclava palestiniana asupra sudului Israelului, a indicat armata intr-un comunicat, citat de France Presse. Trei rachete au fost lansate…

- Trei rachete au fost lansate in cursul noptii de joi spre vineri spre Israel dinspre Fasia Gaza, fara sa raneasca vreo persoana. 'Doua din cele trei rachete au fost interceptate de sistemul de aparare antiracheta Iron Dome', a indicat armata israeliana. Fortele israeliene au ripostat vineri…

- Armata israeliana si-a consolidat prezenta in Cisiordania si in apropierea Fasiei Gaza dupa anuntarea proiectului american in Orientul Mijlociu, primit foarte favorabil de israelieni, dar cu foarte mare ostilitate in teritoriile palestiniene, relateaza AFP, scrie News.ro.La putin timp dupa…