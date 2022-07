Stiri pe aceeasi tema

- Avioane de lupta israeliene au lovit Fașia Gaza in urma unor lansari de rachete, sambata, catre teritoriul statului evreu, la cateva ore dupa ce președintele american Joe Biden a zburat din Israel in Arabia Saudita, intr-o calatorie in Orientul Mijlociu menita sa aprofundeze integrarea Israelului in…

- Soldații israelieni au ucis un palestinian inarmat intr-o ciocnire din Cisiordania dintr-o serie de mai multe incidente violente petrecute in regiune. Miercuri (29 iunie), sute de persoane au marșaluit intr-o procesiune funerara pentru un militant palestinian ucis de forțele israeliene in orașul Jenin…

- Lovituri aeriene israeliene au lovit sambata situri militare ale Hamas in Fașia Gaza, ca raspuns la tiruri de rachete din enclava palestiniana condusa de mișcarea islamista, a anunțat armata israeliana. „Cu puțin timp in urma, ca raspuns la atacul cu rachete, avioanele (militare israeliene) au lovit…

- Armata ucraineana a anuntat, vineri, ca a atacat pozitii rusesti in regiunea Herson din sudul Ucrainei, o regiune aflata aproape in intregime sub controlul fortelor ruse, unde Kievul se teme ca Moscova va organiza in curand un referendum pentru anexarea la Rusia, relateaza Le Figaro.

- Forțele israeliene au facut un raid aerian in satul Yabad, de langa Jenin, miercuri seara, pentru a demola casa unui atacator palestinian Dia Hamarsheh, care a impușcat cinci oameni intr-un oraș israelian pe 30 martie.Casa era dotata cu explozibili și a fost aruncata in aer la primele ore ale dimineții…

