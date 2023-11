Stiri pe aceeasi tema

- Armata israeliana anunta lichidarea unui important lider Hamas, care a avut un rol direct in atacurile teroriste din 7 octombrie. Acesta a coordonat asaltul sangeros asupra a doua kibbutzuri. Scene de panica au fost la Eilat, statiunea turistica israeliana de la Marea Rosie.

- Armata israeliana a expus vineri (20 octombrie) un mare depozit de arme și provizii obținute de la militanții Hamas in timpul atacului din 7 octombrie. Printre armele confiscate se numara grenade, mine și grenade propulsate de rachete ale Hamas. Potrivit unui maior de la armata israeliana, armele expuse…

- Lupta intr-una dintre cele mai populate zone ale lumii este una extrem de dificila. In timp ce trupele israeliene s-au adunat la granița cu Gaza, militanții Hamas sunt pregatiți cu o rețea subterana masiva și sofisticata, cunoscuta sub numele de „Metroul Gaza”. Cum folosesc teoriștii tunelurile și de…

- Armata israeliana le ordona miercuri locuitorilor Fasiei Gaza sa se duca in zona umanitara din regiunea Mawasi, unde s-ar putea trimite ajutoare, relateaza AFP. Un purtator de cuvant al armatei israeliene, locotenent-colonelul Avichay Adraee a indemnat intr-un mesaj publicat pe X locuitorii enclavei…

- Armata israeliana i-a avertizat pe locuitorii din partea de nord a Fasiei Gaza sa se refugieze spre sud, avand in vedere ca planuieste o incursiune terestra sau o ofensiva intensificata. In aceasta zona locuiesc aproximativ 1 milion de persoane. Hamas nu lasa civilii sa fuga? Fortele de Aparare ale…

- Forțele de Aparare ale Israelului (IDF) au transmis sambata, 14 octombrie, ca au finalizat pregatirile pentru o "operațiune terestra semnificativa" in Fașia Gaza, relateaza The Times of Israel.Intr-un comunicat de presa, armata israeliana afirma ca se pregatește sa "extinda ofensiva" prin implementarea…

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…