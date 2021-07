Armata israeliană a interceptat un transport de muniţie şi arme de contrabandă pe frontiera cu Libanul Armata israeliana a anuntat sambata ca a interceptat un transport important de munitie si arme de contrabanda, introduse in Israel pe la frontiera libaneza, transmite AFP. Conform presei, care citeaza surse de securitate, armele erau destinate pentru a fi utilizate in atacuri anti-israeliene. Interceptarea a avut loc in noaptea de vineri spre sambata, cand fortele de securitate israeliene au reperat suspecti care transportau saci din Liban in zona satului Ghajar (pe partea israeliana a frontierei). Munitia si cele 43 de arme au fost confiscate, iar acum este studiata „posibilitatea ca tentativa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

