Stiri pe aceeasi tema

- Corespondenții de presa aflați pe fronturile din Gaza transmit ca israelienii au imparțit practic enclava in doua parți, lupte de o violența fara precedent fiind concentrate pentru lichidarea centrelor de comanda ale teroriștilor grupate in nord. Comandamentul militar israelian refuza sa cedeze la apelurile…

- Armata israeliana a anunțat moartea a inca patru soldați in urma ultimelor ciocniri cu grupuri armate palestiniene din Fașia Gaza.Astfel, numarul total de soldați israelieni uciși, care participau la ofensiva terestra din Gaza, se ridica la 23, relateaza ziarul Haaretz. Pe de alta parte, luptele…

- In timpul operațiunii terestre de noapte a Forțelor de Aparare ale Israelului in Fașia Gaza, au avut loc mai multe ciocniri intre trupe și teroriștii Hamas.Nu s-a raportat niciun soldat ranit in aceste confruntari. Infanteria, forțele de geniu de lupta și tancurile IDF raman inca in interiorul…

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Aproape o treime din toți locuitorii din Fașia Gaza – peste 600.000 de persoane – au fost deja evacuate din nordul Fașiei spre sud, in conformitate cu cererile israeliene. Hamas a cerut anterior locuitorilor sa “invinga aceasta ocupație sau sa moara in casele lor” Peste 600 de mii de locuitori ai Fașiei…

- ''Suntem desfasurati de-a lungul Fasiei Gaza cu fortele noastre terestre, pregatindu-ne pentru urmatoarea etapa a operatiunii'', a declarat duminica un purtator de cuvant al armatei, Jonathan Cornicus. Armata a precizat ca asteapta o ''decizie politica''.Un milion de locuitori ai acestui teritoriu…

- Fortele terestre israeliene au intreprins incursiuni la sol in Fasia Gaza in cursul ultimelor 24 de ore, a anuntat vineri armata, inaintea unei asteptate ofensive terestre in acest teritoriu palestinian dens populat, potrivit AFP. „In ultimele 24 de ore, fortele armate israeliene au efectuat raiduri…

- Armata israeliana le cere imperativ palestinienilor din nordul Gazei sa se mute in urmatoarele 24 de ore, conform BBC și Al Jazeera, pe fondul invaziei terestre iminente a regiunii. Noul guvern de razboi a fost instituit in Israel și scopul acestuia este de a șterge Hamas de pe fața pamantului.Un…