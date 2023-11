Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii al administratiei Hamas din Fasia Gaza a declarat joi ca armata israeliana a desfasurat buldozere la spitalul Al-Shifa, unde s-ar afla un obiectiv militar al miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP.

- Armata israeliana continua operațiunile in zona spitalului Al-Shifa, sub care s-ar afla centrul de comanda al organizației teroriste Hamas. Manevrele complexe vizeaza ieșirile din tunelurile care se afla sub cladire.

- Palestinienii prinși in cel mai mare spital din Gaza au sapat marți o groapa comuna pentru a-i ingropa pe cei care au murit și care nu pot fi scoși din perimetrul spitalului din cauza atacului terestru israelian. Oamenii de acolo spun ca nu exista niciun plan de evacuare a copiilor, in ciuda faptului…

- Președintele american Joe Biden a declarat luni, 13 noiembrie, ca cel mai mare spital din Gaza "trebuie sa fie protejat" și a cerut "o acțiune mai puțin intruziva" din partea forțelor israeliene, relateaza The Guardian și Sky News.Sute de pacienți, inclusiv zeci de bebeluși, sunt in continuare blocați…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…

- Armata israeliana va ajuta duminica la evacuarea bebelusilor din cel mai mare spital din Gaza, Al Shifa, a declarat sambata purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul Daniel Hagari, citat de France Presse si Reuters.

- Purtatorul de cuvant al armatei israeliene a anunțat ca civilii din nordul Fașiei Gaza pot pleca in sud incepand cu ora 10.00 și pana la ora 13.00, potrivit BBC. Ei ar trebui sa foloseasca o singura ruta, de la Beit Hanoun spre Khan Yunis, adaugand ca este o zona sigura.Organizația Mondiala a Sanatații…

- Israelul pregatește un atac la sol care ar putea sa fie soldat cu un numar mare de victime, motiv pentru care oficialii au cerut evacuarea civililor din Fașia Gaza. Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe (MAE), Radu Filip, a informat ca 350 de romani inca se afla in regiune. Israel…