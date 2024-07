Stiri pe aceeasi tema

- Barbatii evrei ultraortodocsi trebuie si ei sa fie obligati sa serveasca in armata israeliana, a stabilit marti cea mai inalta instanta a tarii intr-o decizie unanima - transmit DPA si Reuters,...

- Armata israeliana anunța o „pauza tactica” in operațiunea Rafah pentru a permite acordarea de ajutor umanitar locuitorilor zonei. Aceasta este valabila duminica, pe parcursul zilei. Camioanele cu ajutoare vor intra in Gaza printr-o trecere controlata de i

- Armata israeliana a anuntat, sambata, moartea a opt soldati, ucisi in explozia vehiculului lor in apropiere de Rafah, in sudul Fasiei Gaza, in cadrul razboiului purtat intre Israel și teroriștii Hamas, ostilitați care dureaza deja de opt luni. Acesti opt soldati „au murit in cursul unei activitati operationale…

- Un atac aerian israelian asupra unei școli ONU pline de palestinieni stramutați din centrul Gazei a ucis cel puțin 35 de persoane.Jurnalistii locali au declarat pentru BBC ca un avion de razboi a tras doua rachete in salile de clasa de la ultimul etaj al scolii din tabara urbana de refugiati…

- Armata israeliana a efectuat un atac aerian asupra unei școli ONU din centrul Gazei, in care se aflau sute de persoane stramutate, și a ucis peste 20 de persoane, au susținut locuitorii locali. Armata israeliana a revendicat joi dimineața atacul, dar a spus ca a țintit „o baza” a Hamas care se afla…

- Armata israeliana anunta decesul a patru ostatici israelieni, rapiți de Hamas pe 7 octombrie, care ar fi fost uciși in timpul ofensivei din orașul Khan Younis, potrivit Reuters. Armata israeliana „a informat familiile lui Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Cooper si Nadav Popplewell” despre moartea acestor…

- Cinci militari israelieni au fost uciși in Gaza. Ei au fost loviți din greșeala de focul unor tancuri israeliene, susține presa din Israel. Armata israeliana anunța ca este unul dintre cele mai grave incidente de la inceputul conflictului din Gaza. Presa israeliana citata de BBC anunța ca militarii…