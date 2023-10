Stiri pe aceeasi tema

- Actualul lider al Hamas s-ar afla in catacombele teroriștilor de sub cel mai mare spital din Gaza care se afla in nordul Fașiei. Așa s-ar explica atacul israelian cu puternice lovituri ale artileriei, declanșat in zona, vineri seara.

- Surse din armata israeliana susțin ca Israelul a decis sa amane incursiunea in Fașia Gaza. Armata israeliana și-a intensificat in noaptea de marți spre miercuri bombardamentele asupra Fașiei Gaza și asupra unor tabere Hamas din Cisiordania.

- Armata israeliana este gata sa intervina terestru in Fașia Gaza, insa mai așteapta decizia conducerii de la Ierusalim. Pana la lansarea operațiunii terestre, continua bombardamentele in Fașia Gaza. Palestinienii ramași in nordul enclavei sunt somați sa se refugieze in sud.

- Se estimeaza ca deja un milion de oameni si-au parasit casele si au plecat din nordul teritoriului care este controlat de miscarea terorista Hamas. Situatia acestor oameni este foarte grea, atrag atentia agentiile umanitare, care solicita trimiterea ajutoarelor de stricta necesitate in Fasia Gaza. Fortele…

- Armata israeliana a confirmat sambata dimineața ca cel puțin 120 de civili sunt ținuți ostatici in Gaza de catre Hamas, scrie publicația israeliana Haaretz, dar numarul real ar putea fi ceva mai mare.Trupele israeliene care au intrat vineri in Fașia Gaza pentru a efectua „raiduri localizate” au gasit…

- Un prim mare obiectiv atins de armata israeliana: a preluat controlul frontierei cu Gaza, intr-un atac la peste 200 de obiectiveForțele de aparare israeliene afirma ca au lovit peste 200 de ținte in Fașia Gaza in cursul nopții și anunța preluarea controlului deplin al frontierei din Gaza.Forțele…

- Aviatia israeliana lanseaza in continuare atacuri impotriva obiectivelor Hamas din Fasia Gaza, informeaza Rador Radio Romania.La caderea nopții, armata israeliana a anuntat ca este implicata in continuare in confruntari armate cu militantii palestinieni care s-au infiltrat in orasele israeliene.…

- Armata israeliana a declarat luni ca a "lovit" un post militar al Hamas din Fasia Gaza folosind o drona, dupa ce trupele sale au fost luate drept tinta in cursul unei manifestatii, noteaza AFP, ictat de Agerpres.Aceasta lovitura israeliana intervine intr-un context de violente aproape zilnice de…