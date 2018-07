Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unor locuitori din tabara de refugiati Nuseirat, situata in centrul Fasiei Gaza, nimeni nu a fost ranit in explozia vehiculului. Printul William se afla in Israel cand s-au petrecut aceste violente armate. Armata israeliana a anuntat miercuri, intr-un comunicat, ca aceasta masina…

- Aviatia israeliana a lovit zece obiective ale Hamas ca riposta la tirurile de rachete asupra teritoriului israelian plecate dinspre Fasia Gaza unde miscarea islamista palestiniana detine controlul, a anuntat armata duminica, citata de AFP. "Avioane de lupta au lovit zece situri teroriste…

- Peste 100 de obuze de mortiere au fost lansate in ultimele 24 de ore din Fasia Gaza catre zone rezidentiale din teritoriul israelian, unele dintre ele explodand intr-o gradinita, anunta un comunicat oficial.

- Fortele israeliene au efectuat zeci de raiduri aeriene in Fasia Gaza, in cursul noptii de marti spre miercuri, dupa un atac masiv cu rachete si mortiere lansat din regiunea palestiniana, revendicat de miscarile militante Hamas si Jihadul Islamic, informeaza site-ul postului CNN.

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a lovit in cursul noptii inca 25 de obiective militare ale Hamas din fasia Gaza, transmite AFP. Raidurile aeriene au fost lansate dupa tiruri de rachete si mortiere ale militantilor palestinieni asupra teritoriului Israelului. Printre tinte s-au aflat ateliere…

- Un numar de palestinieni - prezentati ca ''teroristi'' - au reusit sa patrunda in teritoriul israelian si sa incendieze un post al armatei, a informat aceasta, precizand ca nu exista raniti de partea israeliana.Comunicatul nu mentioneaza nimic despre starea palestinienilor.In…

- Armata israeliana a intreprins in noaptea de miercuri spre joi un raid aerian impotriva infrastructurilor Hamas in Fasia Gaza, a anuntat institutia intr-un comunicat, potrivit AFP. Acest atac survine ca represalii la tiruri impotriva soldatilor sai si asupra orasului israelian Sderot,…