- Soldații israelieni au gasit un tunel folosit de militanții Hamas la spitalul Al Shifa din Gaza, a declarat armata, in timp ce ONU și-a exprimat ingrijorarea ca niciun ajutor nu va fi livrat vineri palestinienilor prin punctul de trecere Rafah, scrie Reuters. Armata a publicat o inregistrare video care…

- Ministerul Sanatatii al administratiei Hamas din Fasia Gaza a declarat joi ca armata israeliana a desfasurat buldozere la spitalul Al-Shifa, unde s-ar afla un obiectiv militar al miscarii islamiste palestiniene, relateaza AFP.

- Armata israeliana a anuntat miercuri ca a gasit “munitie, arme si echipamente militare” ale Hamas in spitalul Al-Shifa din Gaza, unde a efectuat in cursul zilei o “operatiune tintita”, sustinand ca gruparea islamista palestiniana il foloseste drept centru strategic si dispune de o infrastructura de…

- Armata israeliana a anuntat, in noaptea de marti spre miercuri, ca desfasoara o operatiune impotriva Hamas in spitalul Al-Shifa din Fasia Gaza si i-a indemnat pe toti membrii gruparii militante din spital sa se predea, relateaza Reuters si CNN, potrivit news.ro.UPDATE - Un martor ocular din interiorul…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat sambata ca nu mai este in legatura cu contactele sale de la spitalul Al Shifa din nordul Fasiei Gaza, informeaza AFP, citat de news.ro.OMS si-a exprimat "profunda ingrijorare" pentru siguranta persoanelor care s-au refugiat in spital din cauza luptelor…