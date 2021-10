Armata intră în Spitalul modular de la Lețcani 25 de medici, asistenti medicali, brancardieri militari vor fi prezenți de sambata, 9 octombrie, la Spitalul Modular de la Letcani, judetul Iasi, a carui conducere a fost preluata, la solicitarea DSU, de catre Ministerul Apararii Naționale. Unitatea mobila de la Lețcani a fost printre cele trei mari spitale modulare ridicate in țara noastra la inceputul […] The post Armata intra in Spitalul modular de la Lețcani appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

