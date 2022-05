Stiri pe aceeasi tema

- Incepand de astazi, 2 mai 2022, Ministerul Apararii Naționale (MApN) incepe recrutarea pentru cei care iși doresc sa aiba o cariera in cadrul armatei.Ministerul Apararii ii atenționeaza pe romanii care vor sa devina militare ca nu trebuie sa... Citește AICI mesajul transmis de catre Ministerul Apararii…

- Șeful Pentagonului, Lloyd Austin, a invitat la discuții reprezentanții a 40 de țari aliate cu Statele Unite, anunța agențiile occidentale de presa. Intalnirea este planificata marți, 26 aprilie 2022, la baza aeriana Ramstein din Germania. Anunțul in acest sens a venit de la secretarul de presa al Pentagonului,…

- Ministerul Apararii Naționale pregatește un proiect de lege care prevede angajarea a doua tipuri de voluntar in armata, civili și militari. Anunțul a fost facut joi, la Cluj, de ministrul Vasile Dincu. „Sunt bucuros sa lansam in aceasta perioada si in viitor cateva oferte pentru a aduce voluntari in…

- Managementul activitatii de imunizare anti-SARS-CoV-2 va fi transferat de la Comitetului National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 catre ministerele Sanatatii, Apararii Nationale si Afacerilor Interne, relateaza Agerpres. Anunțul a fost facut joi de secretarul de…

- Armata Romana este in doliu! Un militar a murit, vineri, in Poligonul Smardan din județul Galați, dupa ce a fost strivit de un tanc. Informația a fost confirmata de Ministerul Apararii Naționale. Militarul avea 36 ani și se afla in post fix, potrivit surselor Știrilor ProTV. Tragedia s-a produs din…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti ca, in acest moment, Ministerul Apararii a nu intentioneaza sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare. Ministrul Dincu, a infirmat, marți, zvonurile potrivit carora Armata Romana se pregateste sa mobilizeze rezervistii.…

- Ministrul Apararii Nationale, Vasile Dincu, a declarat marti, la Digi24, ca MApN nu are de gand sa mobilizeze rezervistii sau sa trimita ordine de recrutare, informeaza Agerpres . „Am primit si astazi sute de intrebari pe Facebook legat de faptul ca se recruteaza sau incepem mobilizarea sau recrutarea.…

- Anuntul inchirerii unei garsoniere de numai 11 metri patrati a adunat zeci de mii de comentarii, iar reactiile au devenit virale. In joc au intrat si reprezentantii a doua ministere, Ministerul Afacerilor Interne si Ministerul Apararii Nationale, care au aratat ca au simtul umorului.