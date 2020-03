Armata iese pe străzi pentru a ajuta polițiștii și jandarmii Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca restricțiile de circulație devin obligatorii pe toata durata zilei. De miercuri, armata va ieși pe strazi. Persoanele de peste 65 de ani nu mai au voie sa iasa din case. Oamenii legii au dat, luni noapte, primele amenzi persoanelor care au incalcat prevederile Ordonanței Militare nr. 2/2020. Este vorba de cei care au ieșit din case dupa ora 22.00, fara un motiv intemeiat. Polițiștii și jandarmi au dat 80 de amenzi, in valoare totala de 150.000 de lei. Se pare ca prevederile Ordonanței Militare nr. 2/2020 nu i-au speriat pe romani. Ieri, președintele… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

