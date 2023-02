Stiri pe aceeasi tema

- Razboiul din Ucraina a continuat in forța și in perioada sarbatorilor, iar in a doua zi de Craciun, forțele ucrainene au respins atacuri ale rușilor in jurul orașului Bahmut, acolo unde s-au dus cele mai grele lupte in ultima perioada. In același timp, ministrul ucrainean de externe a spus ca Ucraina…

- Statele Unite au lansat vineri un apel, pe un ton ironic, presedintelui rus Vladimir Putin la recunoasterea realitatii conflictului din Ucraina si retragerea trupelor sale dupa ce a folosit cuvantul "razboi", interzis in Rusia.

- Liderii UE se reunesc, marți, in Albania, la Tirana, pentru un summit cu șase țari din Balcanii de Vest, conștienți de faptul ca a nu fi cel mai atractiv partener are un preț geopolitic din ce in ce mai mare. Razboiul din Ucraina a subliniat, de asemenea, importanța pentru europeni de a stabiliza aceasta…

In ultimele noua luni de razboi, Rusia a cheltuit 82 de miliarde de dolari pentru invazia sa, potrivit Forbes, citata de Sky News.

- „Pentru a-și caștiga razboiul din Ucraina, Vladimir Putin are nevoie ca Occidentul sa nu-i mai susțina adversarul. Cea mai buna ocazie a lui de a pune o pana intre cei doi va veni in aceasta iarna. Inainte de razboi, Rusia asigura 40-50% din importurile de gaze naturale ale UE. In august, Putin a inchis…

- Marea Neagra a devenit un centru de gravitatie pentru politicile pe care Alianta Nord Atlantica le dezvolta. Razboiul inceput de Rusia in Ucraina a readus in discutie ideea unei strategii dedicate acestei zone. In jurul Marii Negre sunt 3 tari NATO, dar si doua state partenere, Ucraina si Georgia, iar…

- Dupa luni de zile in care Ucraina a rezistat invaziei rusești, statalitatea și identitatea țarii sunt mai puternice decat au fost vreodata, iar toate lucrurile pe care Putin a vrut sa le impuna Ucrainei se intorc acum impotriva Rusiei, scrie The Economist. Razboiul lui Putin transforma Rusia intr-un…

- Tot mai multe voci, printre cea a adjunctului ministrului apararii de la Kiev, susțin ca victoria ucrainenilor este aproape. Exista și mulți analiști, inclusiv șeful statului major american, care au opinii diferite. „Adevarul” a discutat cu trei experți romani, pentru a afla posibilele scenarii.