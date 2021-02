Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana va trimite lucratori medicali și echipamente in Portugalia pentru a sprijini sistemul medical suprasolicitat al țarii. Paturile disponibile in Portugalia pentru terapie intensiva se epuizeaza dupa o creștere a numarului de cazuri de COVID, relateaza Deutche Welle. Medici și asistenți…

- Romania a inregistrat in T3/2020 a doua cea mai mare scadere a preturilor locuintelor din UE, cu 2,6% fata de T2/2020, dupa Cipru (minus 4,8%) si, inaintea Italiei (minus 2,5%) si Croatiei (minus 0,6%), conform datelor publicate joi de Eurostat. De altfel, aceste patru state sunt singurele care au inregistrat…

- In campania de promovare a destinațiilor de vacanța care merita vizitate, chiar și in timp de pandemie, The New York Times, a inclus Romania in cele 52 de sugestii. Unul dintre cititorii ziarului, care avea origini basarabene dar nu fusese in țara noastra, a scris despre frumusețile pe care le-a putut…

- Peste 150 de autovehicule aflate in atentia autoritatilor din tara si din strainatate, semnalate furate sau cautate, au fost descoperite la frontiera in primele 11 luni ale anului, relateaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al IGPF, in urma misiunilor desfasurate in punctele de trecere a frontierei…

- Parinții care stau acasa pentru ingrijirea copiilor care nu merg la școala sau grpdinița din cauza restricțiilor nu mai primesc zile libere platite, daca locul de munca permite munca de la domiciliu sau telemunca. Consultantul fiscal Adrian Bența a extras principalele modificari publicate in Monitorul…

- Președintele Klaus Iohannis a prezentat, ca in multe alte situații, doar ce i-a servit cauzei sale și a partidului pe care il conduce. De data aceasta, este vorba de subiectul extrem de sensibil al paturilor ATI, aflate intr-o profunda criza logistica. Potrivit unei analize obținute de ziarul Libertatea,…

- Aproximativ 2.500 – 2.700 de medici din Romania nu pot fi implicati in tratarea pacientilor de COVID-19 din cauza problemelor de sanatate, a afirmat, vineri, șeful Departamentului pentru Situații de Urgența, Raed Arafat, in cadrul conferinței de presa in care au fost anunțate noile restricții impuse…

- Peste 31 de milioane de masti de protecție au fost oprite temporar de la comercializare, in ultima saptamana, iar alte peste 90.000 de masti au fost scoase definitiv de la vanzare de catre Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC). Mai mult de jumatate dintre mastile de protectie…