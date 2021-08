Armata germană pregăteşte evacuarea membrilor misiunii diplomatice de la Kabul Fortele armate germane au inceput pregatirile pentru evacuarea in siguranta din Afganistan a cetatenilor germani, au declarat sambata pentru DPA surse militare din Germania. Masura autorizarii misiunii armatei germane ar urma sa treaca rapid prin parlament, astfel ca militarii ar putea fi desfasurati in termen de o saptamana. In prezent in Afganistan se afla putin peste 100 de cetateni germani, printre care diplomati si personal al ambasadei de la Kabul, precum si experti in mai multe organizatii, informeaza Agerpres. Cetatenii afgani care lucreaza pentru institutii guvernamentale… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

