- Ultimul maresal al Uniunii Sovietice, Dmitri Iazov, implicat in puciul impotriva lui Mihail Gorbaciov si in represiunea miscarii de independenta in Lituania in 1991, a decedat marti la varsta de 95 de ani, potrivit agentiilor de presa ruse, citate de AFP. 'La 25 februarie, maresalul…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, l-a primit miercuri, la Moscova, pe maresalul Khalifa Haftar, omul forte din estul libian de sprijinirea caruia Rusia este acuzata in conflictul cu guvernul de la Tripoli, informeaza AFP, EFE si Interfax. Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Apararii,…

- In imaginile difuzate vineri de Ministerul rus al Apararii, pe postul de televiziune Zvezda al armatei ruse, se vad 16 tancuri T-72B3 formand o inima in zapada in poligonul militar Alabino, din apropiere de Moscova. Locotenentul Denis Kazantev a luat-o de mana pe iubita sa impreuna cu care…

- Presedintele ceh, Miloš Zeman, considerat adesea un politician pro-rus, a calificat drept "absolut impertinenta" reactia Ministerului rus de externe fata de noua lege a Cehiei potrivit careia 21 august devine Ziua comemorarii victimelor invaziei trupelor sovietice din 1968 si a ocuparii…

- Nimeni nu trebuie sa se atinga de Lenin: președintele rus Vladimir Putin a afirmat joi ca ramașițele revoluționarului bolșevic, conservate într-un mausoleu în Piața Roșie din Moscova, nu trebuie mutat, scrie AFP. "Dupa mine, nu trebuie atins. Cu atât mai puțin cu cât…

- Germania a denuntat joi ca ''nejustificata'' expulzarea de catre Rusia a doi dintre diplomatii sai ca represalii la o masura similara luata de Berlin, dupa uciderea comandata, potrivit Germaniei, a unui separatist cecen la Berlin. Guvernul german "ia act cu regret de decizia…

