Doi militari ucraineni au fost ucisi, iar altii au fost raniti, in ultimele 24 de ore in confruntarile din estul Ucrainei.

- Situatia de la granita Romaniei este in continuare extrem de tensionata, in ciuda tututor eforturilor diplomatice internationale. Federatia Rusa pe de o parte si Statele Unite, Ucraina si Uniunea Europeana par ca sunt angrenate intr-un joc de sah cu arme.

- Intreaga lume asista la atitudinea și postura agresiva adoptata de catre Federația Rusa in ultimele cateva luni atat fața de vecina ei, Ucraina, cat și fața de structuri occidentale precum NATO și Uniunea Europeana. Observatorii din Romania ar trebui sa fie și ei interesați de modul in care creșterea…

- Ucraina îsi va suplimenta efectivele fortelor sale armate cu 100.000 de oameni pe o perioada de trei ani, a anuntat marti presedintele țarii, Volodimir Zelenskiy, în parlamentul de la Kiev. El a salutat sprijinul diplomatic si militar pentru tara sa, „cel mai important…

- Parisul este pregatit sa trimita "cateva sute de militari" in Romania si sa-si asume responsabilitatea de a constitui o forța internaționala pentru apararea acestei țari membre a NATO care se invecineaza cu Ucraina.

- Presedintele belarus Aleksandr Lukasenko anunta vineri. intr-un discurs televizat - de cateva ore - adresat natunii, ca tara sa va merge la razboi, daca aliata sa Rusia este atacata, si se angajeaza sa primeasca "sute de mii" de militari rusi in cazul unui conflict armat, relateaza AFP. Lukasenko face…

- Presedintele SUA Joe Biden a declarat, intr-o conferinta de presa, ca va fi crescuta prezenta militara in Polonia si Romania, in contextul situatiei de la frontierele Ucrainei, pentru ca exista o obligatie in termenii Articolului 5 din Tratatul NATO, de a apara aceste state, precizand ca nu exista o…

- Presedintele Vladimir Putin nu a precizat cum va reactiona Rusia daca cererile sale de garantii de securitate din partea NATO cu privire la extinderea Aliantei spre est nu vor fi îndeplinite, transmite Agerpres, care citeaza DPA. Raspunsul va depinde "de propunerile pe care mi…