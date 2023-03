Stiri pe aceeasi tema

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- China intentioneaza sa-si majoreze cheltuielile militare cu 7,2% in acest an, potrivit unui proiect de buget prezentat la inceputul sesiunii din 2023 a Congresului National al Poporului, care se desfasoara la Beijing, transmite duminica dpa, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- UPDATE 04:00 Rusii bombardeaza masiv regiunea SumiTrupele ruse au bombardat sapte comunitati din regiunea Sumi, a informat administratia militara a regiunii. Au fost inregistrate peste 100 de atacuri. Nu au fost inregistrate victime.UPDATE 02:40 Ucraina a doborat 5 drone peste Regiunea PoltavaApararea…

- Corporatia Lockheed Martin (LMT) si divizia de rachete si aparare a companiei Raytheon (RTN) Technologies Corp, Raytheon Missiles & Defense, vor fi adaugate pe lista de sanctiuni a Chinei, a anuntat Ministerul Comertului din China intr-o declaratie joi. Ele au interdictie sa importe, sa exporte si sa…

- Balonul, pe care Washingtonul il suspecteaza ca ar fi fost se spionaj, a plutit in deriva peste Insulele Aleutine din Alaska, apoi a trecut prin Canada si centrul Statelor Unite inainte de a fi doborat de armata americana in largul coastelor Carolinei de Sud, la 4 februarie, relateaza Ziare.com.Incidentul…

- „ Orice acuzație ca Guvernul SUA efectueaza zboruri cu baloane de supraveghere in spațiul aerian al Republicii Populare Chineze este falsa. China are un program cu baloane de supraveghere de mare altitudine pentru colectarea de informații, program folosit pentru incalcarea suveranitații Statelor Unite…

- Manevrele simulate de China, precizeaza armata, au avut scopul sa testeze capacitati de lupta comuna. Ministerul taiwanez al Apararii a anuntat ca 57 de avioane si patru nave chinezesti au operat in jurul insulei in ultimele 24 de ore. In total, 28 dintre aceste aeronave au patrus in zona de aparare…

- Armata chineza a declarat ca a efectuat duminica exerciții de lupta in jurul Taiwanului, pentru a doua oara in mai puțin de o luna, concentrandu-se pe atacuri terestre și atacuri pe mare, in timp ce insula a declarat ca a detectat peste 50 de avioane chinezești. Taiwanul a condamnat luni, exercițiile…