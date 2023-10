Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 250 de oameni au fost ucisi si alti peste 1100 raniti in Israel, dupa ce mii de rachete au fost lansate din Fasia Gaza. Dezastrul a inceput ieri dimineata cand teroristii Hamas au patruns in tara fie pe mare, fie cu parasutele. Oamenii simpli au fost luati ostatici de pe strazi, iar altii…

- Cel putin sapte persoane si-au pierdut viata si alte zece au fost ranite duminica in Mexic, dupa ce acoperisul unei biserici s-a prabusit in timpul slujbei in orasul Ciudad Madero din statul Tamaulipas, transmite luni AFP, preluata de Agerpres.

- Șapte persoane au murit și peste 25 au fost ranite in urma unei explozii care a avut loc intr-un oraș din Pakistan, potrivit Reuters.Cel puțin șapte persoane au fost ucise și peste 25 au nevoie de ingrijiri medicale, a anunțat vineri presa locala. Explozia a avut loc in provincia Balochistan…

- Un cutremur puternic a lovit in noaptea de vineri spre sambata munții Atlas din Maroc, provocand moartea a cel puțin 296 de persoane. Cladiri au fost distruse iar locuitorii din marile au fost obligați sa fuga din casele lor. Ministerul de Interne a precizat ca acest numar constituie un bilanț preliminar…

- Cel puțin 17 oameni au murit, inclusiv un copil, iar 32 sunt raniți, dupa ce o racheta ruseasca a cazut intr-o piața plina de oameni din Donețk. Atenție, urmeaza imagini și detalii care va pot afecta emoțional. Acesta este momentul in care o racheta ruseasca S-300 a cazut in centrul orașului industrial…

- Cinci persoane au fost ucise și 37 au fost ranite dupa ce o racheta ruseasca a lovit o piața centrala din orașul ucrainean Cernihiv, a anunțat sambata Ministerul ucrainean de Interne, citat de The Guardian.

- Cel putin opt persoane au fost ucise luni intr-un atac cu doua rachete rusesti asupra unei cladiri rezidentiale din Pokrovsk, estul Ucrainei, regiune in care armata rusa sustine ca castiga teren in ultimele zile.

- Cel putin zece persoane au murit si peste o suta au fost ranite intr-o explozie la un depozit de artificii din sudul Thailandei, al carui proprietar acuzat de neglijenta a fost convocat la politie, informeaza AFP.