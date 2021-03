Centrele de vaccinare Covid ale Ministerului Apararii vor fi deschise pentru toata populația, dar dupa ce va fi pornita Etapa a III-a de vaccinare. De asemenea, militarii se vor implica in formarea de echipe mobile in satele izolate, a anunțat ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, la o intalnire cu jurnaliștii, relateaza Europa FM. Cetațeni romani, vaccinați cu doze din lotul Astra Zeneca ABV2856 interzis in Italia Odata cu debutul oficial al etapei a treia de vaccinare, cea in care toate categoriile vor avea acces la vaccinul anticovid, toate centrele de vaccinare din unitațile militare vor…