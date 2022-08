Stiri pe aceeasi tema

- Exercițiile in jurul Taiwanului vor continua luni, a anunțat armata chineza, potrivit Reuters. Comandamentul Teatrului de Est al Armatei Populare de Eliberare a Chinei a anunțat pe rețeaua de socializare Weibo ca va exersa efectuarea de atacuri antisubmarin și raiduri pe mare. Armata chineza a efectuat…

- Taiwanul a trimis avioane de vanatoare pentru interceptarea a zeci de aeronave militare chineze care s-au apropiat de spatiul aerian taiwanez, in contextul in care armata chineza continua exercitiile lansate dupa vizita efectuata la Taipei de Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor. Cel…

- Armata chineza a tras joi rachete balistice catre stramtoarea Taiwan, la scurt timp dupa inceperea unor exerciții militare majore in jurul insulei revendicate de Beijing. In Pingtan, o insula chineza aflata in apropierea manevrelor in curs de desfașurare, reporterii AFP au vazut mai multe proiectile…

- China a lansat, joi, exercitii militare cu tir real in sase zone din jurul Taiwanului, la o zi dupa vizita presedintei Camerei Reprezentantilor SUA, Nancy Pelosi, pe insula autonoma pe care Beijingul o considera teritoriu chinez, relateaza Reuters.

- Locuitorii din anumite zone ale Taiwanului, inclusiv din capitala Taipei, au primit recomandarea sa ramana in case luni cu ocazia organizarii unui exercitiu aerian de reactie in cazul unui atac din partea Chinei.

- China a emis avertismente private severe catre administrația Biden cu privire la posibila vizita in Taiwan in luna august a președintei Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi, relateaza sambata Financial Times (FT), potrivit Reuters . Articolul FT citeaza șase persoane familiare cu avertismentele…

- Armata chineza a anunțat, vineri, ca a efectuat exerciții militare in zona spațiului aerian și maritim al Taiwanului. China a efectuat exercițiile in zona in timp ce un senator american vizita Taipeiul pentru o intalnire cu președinta taiwaneza, Tsai Ing-wen, relateaza Reuters.

- Armata chineza a anuntat miercuri ca a desfasurat recent un exercitiu militar in apropiere de Taiwan, ca "avertisment serios" la adresa interactiunilor dintre SUA si insula, au relatat media de stat chineze preluate de Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…