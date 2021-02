Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis a scris, pe Twitter, ca transmite felicitari președintelui și vicepreședintelui SUA, dupa ce Joe Biden și Kamala Harris au fost investiți in funcție. „Felicitari președintelui Joe Biden și vicepreședintelui Kamala Harris. Sunt convins ca impreuna vom continua sa dezvoltam și sa aprofundam…

- Presedintele ales american Joe Biden intentioneaza sa anuleze proiectul controversatului oleoduct Keystone XL dintre Canada si Statele Unite printr-un decret prezidential chiar din ziua investirii sale pe 20 ianuarie, au afirmat duminica posturile canadiene de televiziune CBC si CTV.Cele doua canale…

- Vaccinarea impotriva COVID-19 va incepe in Uniunea Europeana in zilele de 27, 28 si 29 decembrie, a anuntat joi presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.„Pe 27, 28 si 29 decembrie va incepe vaccinarea pe teritoriul UE”, a transmis Ursula von der Leyen pe Twitter.It's Europe's moment. On 27,…

- Procurorii olandezi au confirmat faptul ca un hacker a spart in octombrie contul de Twitter al presedintelui american Donald Trump, dupa o ancheta privind o potentiala infractiune cibernetica, relateaza The Guardian.

- Zeci dintre cele mai mari publicații ale lumii, printre care New York Times, The Telegraph, Financial Times, The Guardian și Los Angeles Times marcheaza lansarea de azi a filmului documentar Colectiv in SUA, UK și Canada și scriu despre felul in care munca ziariștilor romani de investigație ”iți face…

- Ministrul alimentatiei si agriculturii din Danemarca, Mogens Jensen, a demisionat din funcție. Decizia sa vine in urma suspiciunilor legate de apariția unei mutații a coronavirusului la nurci. Parlamentarii din Danemarca s-au opus deciziei inițiale ca milioane de nurci sa fie ucise din cauza acestor…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, va avea marți, 17 noiembrie, ora 13:00, la Palatul Cotroceni, o ședința de evaluare și prezentare a masurilor cu privire la gestionarea epidemiei COVID-19, a transmis Administrația Prezidențiala. Vor participa toate persoanele și instituțiile implicate in gestionarea…