- Putin duce Rusia inapoi in URSS. Moscova a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor…

- UPDATE Doua rachete rusești trase asupra unui bloc și unei stațiuni balneare din zona Odesa au ucis 19 persoane, intre care doi copii. Un „avion strategic” din Marea Neagra a lansat doua rachete care au lovit „o cladire rezidentiala de noua etaje din regiunea Bilgorod-Nistru și alte doua cladiri din…

- Rusia a crescut semnificativ in ultimele doua saptamani numarul rachetelor pe care le-a lansat asupra Ucrainei, dar aproximativ jumatate dintre aceste rachete provin din stocurile ramase din perioada sovietica si sunt mai putin precise, ceea ce explica lovirea unor zone civile, a declarat un general…

- Un depozit de alimente din portul Odesa de la Marea Neagra a fost distrus luni intr-un atac cu rachete rusești, dar niciun civil nu a fost ucis, a declarat armata ucraineana, potrivit Reuters. Comandamentul operațional „Sud” a declarat ca forțele ruse au tras 14 rachete asupra sudului Ucrainei in timpul…

- Invadata de aproape patru luni de armata lui Vladimir Putin, Ucraina rezista inca ofensivei ruse. Luptele continua in regiunea Donbas, iar Volodimir Zelenski a declarat ca inamicul Kievului si-a concentrat cea mai mare parte din trupe catre Harkov, in Zaporojie, unde tintesc infrastructura legata de…

- George Lupu (www.b1tv.ro) SUA ia in calcul sa trimita armatei ucrainene rachete anti-nava avansate pentru a inlatura blocada navelor Rusiei, potrivit Reuters. Ucraina a solicitat deja rachete care ar putea impinge marina rusa departe de porturile sale la Marea Neagra, permitand reluarea transporturilor…

- O mina, care este posibil sa fi plutit in deriva dinspre Ucraina, a fost descoperita in Marea Neagra in largul insulei Kefken, in nord-vestul Turciei, aceasta fiind a treia mina detectata de la sfarsitul lui martie in regiune, a anuntat miercuri Ministerul Apararii turc, informeaza AFP si Reuters.…

- Opt persoane au fost ucise, iar alte 34 ranite in bombardamentele fortelor ruse duminica asupra oraselor Oceakov si Nikolaev (Mikolaiv) din sudul Ucrainei, a indicat luni Parchetul ucrainean, citat de AFP. „In urma bombardamentelor inamicului, sapte locuitori din orasul Oceakov au fost ucisi, iar alti…