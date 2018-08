Stiri pe aceeasi tema

- Liam Fox, ministrul britanic al Comertului, a declarat duminica in cadrul unui interviu ca probabilitatea unui Brexit fara acord creste, din cauza „intransigentei” de care da dovada Comisia...

- Premierul Viorica Dancila a avut astazi, la Palatul Victoria, o intrevedere cu ministrul britanic al apararii, Gavin Williamson, in cadrul careia au discutat despre dezvoltarea Parteneriatului Strategic, consolidarea relațiilor bilaterale și respectarea drepturilor romanilor din Marea Britanie, in contextul…

- Jeremy Hunt a prezentat-o ca "japoneza" pe sotia sa care, in realitate, este chineza, transmite AFP. "Sotia mea este japoneza", a afirmat Jeremy Hunt in fata jurnalistilor in momentul intalnirii cu omologul sau chinez, Wang Yi. Ministrul, numit la inceputul lunii de premierul Theresa May in…

- China si Marea Britanie iau in considerare initierea de discutii in vederea semnarii unui acord de liber-schimb intre cele doua tari dupa iesirea Londrei din Uniunea Europeana, a declarat luni la Beijing noul sef al diplomatiei britanice, Jeremy Hunt, transmite AFP. Jeremy Hunt a efectuat in China prima…

- Inca un ministru și-a prezentat demisia premierului Theresa May. Astfel Guto Bebb, ministru de rangul al doilea insarcinat cu achizitiile in ministerul britanic al Apararii, care este si deputat, a demisionat luni, 16 iulie, din echipa guvernamentala condusa de prim-ministrul Theresa May, potrivit BBC…

- Ministrul de externe britanic Boris Johnson a sustinut sambata ideea unui ''Brexit complet'', avertizand cu privire la scenariul unei iesiri a Marii Britanii din Uniunea Europeana in absenta unui acord, transmite AFP, conform agerpres.ro. Favorabil unui ''divort total'' de UE, Boris Johnson…

- Spania probabil va prelua, dupa Brexit, cu sustinerea Frantei, comandamentul Misiunii maritime a Uniunii Europene pentru combaterea pirateriei in zona Cornului Africii, inlocuind Marea Britanie, anunta diplomati europeni citati de cotidianul Le Figaro.Potrivit Mediafax, Spania, care asuma…

- Marea Britanie nu va mai putea participa la Mandatul european de arestare pentru extradarea suspectilor dupa ce va iesi din Uniunea Europeana, a declarat negociatorul-sef al UE, Michel Barnier, intr-un discurs rostit marti la Agentia pentru Drepturi Fundamentale a UE (FRA) de la Viena, relateaza…