Stiri pe aceeasi tema

- O noua nava de supraveghere a Royal Navy urmeaza sa fie construita pentru a proteja cablurile submarine socotite „critice”, relateaza BBC potrivit mediafax. Ministerul Apararii a declarat ca cablurile, care sunt „vitale pentru economia globala și pentru comunicațiile dintre guverne”, sunt…

- Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a anuntat vineri ca a lansat o procedura de evaluare in timp real a vaccinului candidat dezvoltat de compania germana CureVac impotriva COVID-19, potrivit Reuters . Comitetul pentru medicamente de uz uman din cadrul EMA va examina datele studiilor aflate in…

- Armata din Myanmar a preluat luni puterea printr-o lovitura de stat contra guvernului ales în mod democratic al laureatei Nobel Aung San Suu Kyi, aceasta fiind reținuta împreuna cu alți lideri ai partidului Liga Naționala pentru Democrație (NLD) în raiduri facute în primele ore…

- Taiwanul incearca sa-i dea de inteles Chinei ca intentioneaza sa se apere in cazul unei agresiuni. Dupa ce zeci de avioane militare chineze au patruns in weekendul trecut in spatiul aerian al insulei democratice, avioane de vanatoare ale armatei taiwaneze au efectuat marti exercitii de simulare a unor…

- ​Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, vineri, ca personal considera ca nu exista vreun impediment în ceea ce priveste redeschiderea stadioanelor, însa la capacitate redusa, informeaza News.ro.“Eu personal nu cred ca exista absolut niciun impediment sa redeschidem…

- Secretarul general al LPF, Justin Stefan, a declarat, vineri, ca personal considera ca nu exista vreun impediment in ceea ce priveste redeschiderea stadioanelor, insa la capacitate redusa, potrivit news.ro. “Eu personal nu cred ca exista absolut niciun impediment sa redeschidem stadioanele…

- Romania vrea sa cumpere de la americani un sistem de instalații mobile de lansare rachete antinava, in valoare de aproape 300 de milioane de dolari, fara TVA. Guvernul a transmis Parlamentului proiectul de lege care trebuie sa fie aprobat pentru a se realiza achiziția, relateaza Mediafax. Citește…

- Guvernul britanic si-a intensificat eforturile de a reduce cozile de camioane care s-au format de mai multe zile in sudul Angliei dupa ce granitele au fost inchise din cauza unei situatii de urgenta determinate de o noua varianta de coronavirus, potential mai contagioasa, relateaza DPA.