Stiri pe aceeasi tema

- Aproximativ 200 de militari urmeaza sa fie desfasurati in spitalele din Londra, in sprijinul Serviciului National britanic al Sanatatii (NHS), care se confrunta cu un absenteism tot mai mare si cu o crestere a spitalizarilor din cauza covid-19, a anuntat vineri Ministerul britanic al Apararii, relateaza…

- Spitalele din Londra au ramas fara personal medical din cauza COVID-19, astfel ca Ministerul Apararii din Marea Britanie va trimite medici militari și personal necesar pentru a susține sistemul de sanatate.

- Peste 6 mii de cazuri noi de infecție cu virusul SARS-CoV-2 au fost inregistrate in Romania, in ultimele 24 de ore. Cei mai mulți pacienți testați pozitiv sunt internați in spitale din Constanța, București sau Bihor.

- Autoritatile au confirmat un numar record de cazuri de Covid-19, 218.724 in Marea Britanie, in ultimele 24 de ore, potrivit The Guardian. Datele din Marea Britanie arata ca 148.725 de cazuri au fost raportate marti numai pentru Anglia, in crestere fata de 137.541, cu o zi inainte, dar sub…

- Un numar de 4 471 de persoane care s-au infectat cu COVID-19 în timpul exercitarii atribuțiilor de serviciu vor primi, la fine de an, câte 16 000 de lei. Astazi, 14 decembrie, Guvernul urmeaza sa ia decizia de a aloca, din Fondul sau de intervenție, suma de 71,536 de milioane…

- 33 de cadre medicale din Polonia au sosit la București, joi, pentru a ajuta in lupta spitalelor cu avalanșa de cazuri de COVID. Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a precizat vineri, intr-o conferința de presa, ca este vorba despre 13 medici și 20 de asistenți specializați pe coronavirus, care vor lucra…

- La nivel național exista o rezerva operaționala de 146 paturi ATI destinate pacienților de COVID-19. Aceste paturi sunt activate, in dinamica, acolo unde numarul pacienților ATI depașește capacitatea secțiilor principale. 1.815 paturi ATI sunt ocupate la nivelul intregii țari.La nivel național, la…

- Președintele Sanitas București spune ca testarea din propriul buzunar a medicilor care refuza vaccinarea reprezinta un demers extrem de periculos in contextul in care deja sistemul sanitar nu are suficient personal. „Spitalele sunt pline, personalul insuficient iar Guvernul (demis) s-a gandit…