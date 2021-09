Stiri pe aceeasi tema

- Soldații britanici vor incepe sa conduca cisterne pentru a umple pompele goale din Marea Britanie, pe fondul crize de soferi de camion din aceasta tara dupa Brexit. Șoferii au facut din nou coada la stații de alimentare, in ciuda faptului ca premierul Boris Johnson a anunțat ca situația se imbunatațește.

- Armata este pregatita sa ajute la atenuarea problemelor de aprovizionare cu carburanți, dupa o a patra zi de cozi lungi la benzinarii și de oprire a pompelor, relateaza BBC. Pana la 150 de șoferi militari...

- Se intimpla și la case mai mari. Este criza de carburanți in Marea Britanie! Șoferii formeaza cozi de kilometri la puținele benzinarii, care mai au in stoc benzina și motorina, transmite Noi.md cu referire la tv6.md. In schimb, guvernul britanic si companiile petroliere spun ca nu sint motive de panica.…

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a facut marti un apel catre automobilisti sa se abtina sa isi umple cu combustibil vechile sticle de apa, dupa ce achizitiile de panica au provocat lungi cozi la benzinarii in ultimele zile, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. "Incepem…

- Pana la 90% din stațiile de benzina din Marea Britanie au ramas luni fara combustibil in marile orașe din UK, informeaza Reuters. Britanicii au ajuns sa stea la cozi care se intind pe kilometri intregi pentru a putea cumpara, dupa ore bune de asteptare, benzina care a ajuns sa se fie distribuita in…

- Benzinarii inchise, clienti panicati si riscul de rationalizare a combustibililor. Criza are loc in Marea Britanie si a fost declansata de lipsa soferilor. Din cauza Brexit-ului și a pandemiei, britanicii se confrunta cu un deficit de conducatori auto pe cisternele de benzina.

- Ministrul Transporturilor din Marea Britanie, Grant Shapps, a declarat, vineri, ca va analiza posibilitatea de a recurge la soferii din cadrul fortelor armate pentru a putea ajuta la rezolvarea crizei de soferi de camion, care a impus inchiderea benzinariilor si afecteaza aprovizionarea supermarketurilor,…

