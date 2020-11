Ilie Șerbănescu: Scrisoare dureroasă deschisă către toţi românii

„Aici m-am născut, mi-am petrecut copilăria, mi-am făcut studiile şi am muncit până când am ieşit la pensie. Am muncit 42 de ani din care 22 pentru propăşirea socialismului şi 20 pentru revenirea capitalismului. Acum sunt la pensie. Să nu credeţi cumva că m-am… [citeste mai departe]