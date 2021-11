Armata ar putea fi prima instituţie care impune vaccinarea anti-Covid obligatorie Armata germana este prima institutie din Germania care vrea sa impuna vaccinarea anti-Covid obligatorie. Ministerul german al Apararii a facut acest anunț in contextul unor dezbateri intense legate de vaccinarea obligatorie a populației. Conform AFP, un Comitet de Arbitraj din cadrul ministerului, din care fac parte reprezentanti ai personalului, a decis sa adauge vaccinarea trupelor germane pe lista vaccinarii obligatorii impotriva Covid-19, a declarat marti AFP un purtator de cuvant al ministerului. Ministrul german in exercitiu al Apararii Annegret Kramp-Karrenbauer, supranumita AKK, ”s-a pronuntat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana se pregatește sa impuna militarilor vaccinarea obligatorie impotriva Covid-19, in fața reapariției severe a pandemiei, a anunțat Ministerul german al Apararii, marți, 23 noiembrie, intr-un moment in care dezbaterea asupra obligației de vaccinare pentru populație se aprinde in Germania.…

- Armata germana se pregateste sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva covid-19 a militarilor, in urma unei intensificari a epidemiei, a anuntat Ministerul german al Apararii, in contextul unei dezbateri aprige pe tema vaccinarii obligatorii a populatiei germane, relateaza AFP. Un Comitet…

- Potrivit unui studiu realizat in Franța, vaccinarea anti-Covid-19 reduce cu 90% riscul de spitalizare și de deces la persoanele cu varste peste 50 de ani. Cercetatorii francezi au realizat un amplu studiu bazat pe datele colectate de la 22 de milioane de persoane intr-o perioada de 14 zile dupa primirea…

- Ministerul Sanatații ar putea propune vaccinarea obligatorie in doar cateva zile. In doar cateva zile, Ministerul Sanatații va inainta Guvernului o propunere care ar putea cuprinde testarea obligatorie, precum și alte masuri destinate sa creasca rata vaccinarii din țara noastra. Este anunțul facut de…

- Slovenia a decretat vineri vaccinarea obligatorie anti-COVID-19 pentru toti functionarii publici, decizie menita sa incurajeze vaccinarea si sa previna un nou val de infectari, relateaza AFP. Masura intra in vigoare la inceputul lunii octombrie. Functionarii, politistii si ceilalti angajati…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati de la locul de munca din cauza faptului ca au refuzat sa se vaccineze anti-coronavirus. Ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, a precizat, conform EFE, ca multe dintre aceste suspendari „sunt doar temporare”. Cifra…

- Aproximativ 3.000 de angajati din centrele sanitare din Franta au fost suspendati miercuri de la locul de munca, in prima zi de aplicare a obligativitatii vaccinarii anti-COVID-19 pentru aceste grupuri profesionale, a anuntat ministrul francez al sanatatii, Olivier Veran, informeaza Digi24 . Veran a…

- Este "foarte probabil" ca Marea Britanie sa impuna vaccinarea obligatorie impotriva COVID-19 a personalului medical si de asistenta sociala din prima linie, conform declaratiilor facute marti de ministrul sanatatii, Sajid Javid, transmite Reuters. Sajid Javis a precizat ca guvernul a lansat…