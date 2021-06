Armata americană, pregătită să revină în Afganistan dacă jihadiştii ar lansa un atac asupra SUA Armata americana nu a plecat inca din Afganistan, dar isi pregateste deja intoarcerea, in cazul in care jihadistii din gruparile Al-Qaida si Stat Islamic ar lansa un atac asupra SUA, a declarat responsabilului serviciilor de informatii in Pentagon, relateaza AFP. Intr-un moment in care expertii se tem de o prabusire a guvernului afgan in fata avansului talibanilor, un ales republican a intrebat in cadrul unui audieri in Congres cu sefii serviciilor de informatii militare cine este responsabil de arhivele militare americane din ultimii 20 de ani din Afganistan. "Exista o mare probabilitate ca noi… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

