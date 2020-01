Stiri pe aceeasi tema

- Armata Statelor Unite a adresat luni o scrisoare autoritatilor irakiene in care informeaza ca se va retrage din Irak si urmeaza sa isi repozitioneze fortele in urmatoarele zile si saptamani, informeaza Reuters, care afirma ca a vazut scrisoarea. Nu este clar daca toti cei aproximativ 5.000…

- Armata Statelor Unite a efectuat ”atacuri aeriene defensive” in Irak si Siria impotriva militiilor Hezbollah, a anuntat Pentagonul duminica, la doua zile dupa ce un contractor civil american a fost ucis intr-un atac cu rachete impotriva unei baze militare irakiene, transmite Reuters.Citește…

- Armata Statelor Unite a efectuat ”atacuri aeriene defensive” in Irak si Siria impotriva militiilor Hezbollah, a anuntat Pentagonul duminica, la doua zile dupa ce un contractor civil american a fost ucis intr-un atac cu rachete impotriva unei baze militare irakiene, transmite Reuters.

- Presedintele Xi Jinping incepe miercuri o vizita de trei zile in Macao, paradisul jocurilor de noroc, pentru a marca 20 de ani de la retrocedarea regiunii Chinei, transmite Reuters. Vizita presedintelui chinez in fosta colonie portugheza, unde este de asteptat sa anunte o serie de politici…

- Presedintele Andres Manuel Lopez Obrador a declarat vineri ca Mexicul nu a mai fost invadat de o alta tara de peste un secol si ca nu va permite o alta interventie straina, in contextul tensiunilor de dupa anuntarea planului administratiei Donald Trump de a desemna cartelurile de droguri din Mexic drept…

- Secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a declarat marți ca mai multe documente facute publice recent confirma faptul ca autoritațile de la Beijing comit „abuzuri semnificative” impotriva uigurilor din Xinjiang, dar și impotriva altor minoritați, informeaza Reuters, potrivit Mediafax.Un…

- Alegatorii din Insulele Marshall s-au deplasat luni la urne pentru alegerile generale care vor stabili cine va conduce negocierile statului insular din Pacific cu Washingtonul asupra reinnoirii unui pact regional de securitate cu SUA, relateaza Reuters.Votul are loc intr-un moment de preocupari…

- China intentioneaza sa o inlocuiasca pe sefa executivului din Hong Kong, Carrie Lam, aflata in dificultate dupa patru luni de manifestatii tot mai violente in acest teritoriu autonom, a relatat miercuri cotidianul Financial Times, preluat de AFP si Reuters. Aflata in post de la mijlocul…