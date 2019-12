Armata americană, îngrijorată de numărul mare al testelor de ADN făcute soldaţilor ”Transmiterea datelor genetice sensibile unor parti externe genereaza riscuri, atat personale, cat si operationale”, se avertizeaza in aceasta nota.



Membri ai armatei americane ar putea deveni inclusiv tinte ale publicitatii tintite, prin reduceri, ale unor companii care colecteaza date genetice, mai avertizeaza Pentagonul.



”Aceste teste sunt extrem de putin reglementate”, se arata in nota, in care se insista asupra unor ”consecinte neintentionate vizand fortele armate si misiunile lor”, dar si asupra ”carierei membrilor acestor servicii”.



In fapt, armata americana… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

