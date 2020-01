Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite vor trimite inca aproximativ 3000-3500 de militari in Orientul Mijlociu, ca urmare a amenintarilor sporite la adresa trupelor americane din zona in urma uciderii generalului iranian Qassem Soleimani, au declarat vineri oficiali de la Washington, in timp ce secretarul american al apararii,…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a declarat joi ca exista indicii ca Iranul sau fortele pe care le sprijina ar planifica noi atacuri, informeaza Reuters, potrivit Agerpres."Exista cateva indicii ca ei ar planifica noi atacuri, nu este nimic nou, am vazut deja aceasta de doua sau…

- Secretarul american al apararii Mark Esper a afirmat joi ca Washingtonul continua sa creada ca un acord politic privind denuclearizarea este cea mai buna cale de urmat in dosarul nord-coreean, dar a precizat ca SUA raman pregatite de lupta daca va fi cazul, transmite Reuters. "Am solicita retinere din…

- Secretarul american al apararii, Mark Esper, a anuntat marti ca vor fi sporite efectivele infanteristilor marini care protejeaza ambasada Statelor Unite din Bagdad, transmite Reuters, potrivit Agerpres. Decizia a fost luata in urma demonstratiilor violente ale irakienilor; o multime de manifestanti…

- Fortele de securitate irakiene au ucis joi cel putin 45 de protestatari, dupa ce demonstrantii au incendiat consulatul iranian din Najaf, un eveniment care ar putea marca un moment de rascruce in revolta impotriva autoritatilor sustinute de Teheran, transmite Reuters, noteaza news.ro.Cel putin…

- Forțele de securitate irakiene au impușcat mortal joi patru protestatari in centrul Bagdadului, au informat poliția și mai multe surse de securitate, potrivit Reuters, anunța MEDIAFAX.Alte 35 de persoane au fost ranite in urma confruntarilor dintre protestatari și forțele de ordine in apropiere…

- Germania va atinge obiectivul NATO privind bugetul de aparare la orizontul lui 2031, ceea ce inseamna ca va rata termenul convenit pentru anul 2024 de aliati, supusi unei puternice presiuni din partea SUA de a-si creste cheltuielile militare, transmite joi Reuters. Potrivit ministrului german al apararii,…

- Militarii turci si si aliatii sai rebeli sirieni au patruns miercuri seara in nord-estul Siriei, lansand astfel ofensiva terestra asupra luptatorilor militiei kurde sustinute de statele occidentale, potrivit anuntului facut de ministerul apararii de la Ankara, relateaza AFP, dpa si Reuters."Fortele…