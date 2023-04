Stiri pe aceeasi tema

- Un raid american de elicopter in nordul Siriei a ucis un lider al Statului Islamic responsabil de planificarea unor atacuri in Orientul Mijlociu si Europa, a anuntat luni, 17 aprilie, Washingtonul, informeaza marti DPA și Agerpres. Fortele Comandamentului central american (CENTCOM) l-au ucis pe Abd-al-Hadi…

- Principalul diplomat american pentru relatiile cu Europa, Karen Donfried, va demisiona din post pentru a se putea concentra asupra familiei sale, a anuntat luni un purtator de cuvant al Departamentului de Stat. Un important post ramane astfel vacant intr-un context in care Washingtonul depune eforturi…

- Principalul responsabil cu sancțiunile din cadrul Trezoreriei americane, care se va deplasa saptamana viitoare in Turcia și in Orientul Mijlociu, va avertiza țarile și companiile ca ar putea pierde accesul la piața americana daca fac afaceri cu entitați restricționate de SUA, in timp ce Washingtonul…

- Forte americane au luat prizonieri trei membri ai organizatiei Statul Islamic (SI), intr-un raid, in estul Siriei, anunta Comandamnetul Militar american in Orientul Mijlociu (CENTCOM), relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…