Armata americană anunță Irakul că se "repoziționează" în vederea unei "retrageri" Armata americana l-a anunțat luni seara pe numarul doi al comandamentului militar irakian ca "repoziționeaza" forțele coaliției anti-jihadiste în vederea unei "retrageri din Irak de maniera securizata și eficienta", potrivit unei scrisori a carei copii a fost consultata de AFP.



Doi responsabili militari, unul american și unul irakian, au confirmat autenticitatea acestei scrisori semnate de generalul William H. Seely, comandantul operațiunilor militare americane în Irak.



"Respectam decizia voastra suverana care ordona plecarea noastra", se… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul Hezbollahului libanez, Hassan Nasrallah, a declarat ca uciderea generalului Qassem Soleimani reprezinta o ''noua etapa'' pentru Orientul Mijlociu, iar armata americana ''va plati pretul'' pentru acest asasinat, scrie CNN."Pedeapsa justa, prezența americana in regiune. Bazele militare americane,…

- Afganistanul si-a exprimat ingrijorarea in legatura cu o posibila intensificare a violentelor in regiune dupa atacul SUA in care a fost ucis generalul iranian Qassem Soleimani la Bagdad, relateaza DPA, care citeaza un comunicat al guvernului de la Kabul. Afganistanul, tara afectata de razboi, a facut…

- Generalul iranian Qassem Soleimani, șeful forțelor de elita Quds, și comandantul miliției irakiene Abu Mahdi al-Muhandis, au fost uciși vineri dimineata într-un atac aerian lansat asupra convoiului lor pe aeroportul din Bagdad. În atac a fost folosita o drona MQ-9 Reaper. Aceste…

- Esmail Qaani, în vârsta de 63 de ani, a fost numit noul lider al Forțelor Quds, de catre liderul suprem iranian, dupa ce Qassem Soleimani a fost ucis vineri într-un raid american la Bagdad, relateaza AFP și BBC. ”Dupa martiriul gloriosului general Qassem Soleimani, îl…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Abu Mahdi al-Muhandis, ucis si el in raidul american de vineri, era considerat omul Iranului la Bagdad si inamicul numarul unu al Statele Unite. El a murit alaturi de bunul sau prieten Qassem Soleimani, al carui mana dreapta a fost timp de decenii in Irak.

- Generalul iranian Qassem Soleimani (foto: telegraph.co.uk) Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters,…

- Generalul iranian Qassem Soleimani și Abu Mahdi al-Muhandis, cel mai important comandant al poliției irakiene, au fost uciși, vineri, pe aeroportul din Bagdad, intr-un atac aerian comandat chiar de președintele Donald Trump, transmite Reuters, citat de G4Media . Pentagonul a transmis ca atacul a avut…