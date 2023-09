Stiri pe aceeasi tema

- Armata americana cere ajutorul publicului pentru a gasi un avion de lupta in valoare de 80 de milioane de dolari. Avionul a disparut ieri in timp ce zbura in sudul Statelor Unite ale Americii.

- Un pilot al Marinei SUA s-a catapultat in siguranța dintr-un avion de lupta deasupra statului Carolina de Sud duminica dupa-amiaza, dar aeronava pe care o pilota, in valoare de 100 de milioane de dolari, ramane disparuta misterios.

- Armata americana cere populației sa o ajute sa gaseasca un avion american „invizibil” (stealth) ce s-a prabușit duminica, dar ale carui resturi nu au fost inca gasite, transmite France Presse. Duminica dupa-amiaza, pilotul unui F-35 s-a catapultat din aeronava militara deasupra statului Carolina de…

- Oficialii militari americani au facut apel la populație pentru a gasi resturile unui avion de vanatoare F-35B Lightning II, dupa ce acest aparat s-a prabușit undeva in statul Carolina de Sud.

- Armata americana a lansat un apel catre cetateni pentru a o ajuta sa gaseasca un avion de lupta F-35 disparut, dupa ce duminica dupa-amiaza pilotul aeronavei s-a catapultat deasupra statului Carolina de Sud, relateaza luni AFP, preluata de Agerpres.

- Rusia a anuntat duminica ca a ridicat de la sol un avion de lupta SU-30 pentru a intercepta deasupra Marii Negre o drona de recunoastere Reaper a fortelor aeriene americane, relateaza AFP si Reuters.

- Acordul vine dupa ce presedintele indonezian Joko Widodo si-a avertizat cabinetul in iulie sa mentina un buget ”sanatos”, subliniind cheltuielile exagerate ale agentiilor de securitate ale tarii, inclusiv ale Ministerului Apararii. In ianuarie, ministrul Apararii, Prabowo Subianto, a incheiat un acord…

- In ultimii ani, SUA au cheltuit cateva sute de milioane de dolari pentru a sprijini alte state sa curețe bombele neexplodate din munițiile cu fragmentație – controversatele arme pe care SUA le-a trimis deja Ucrainei. Un membru al Congresului spune ca hotararea de a livra acest tip de armament va afecta…