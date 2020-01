Stiri pe aceeasi tema

- La putin timp dupa atacul iranian cu rachete asupra unei baze militare irakiene unde se aflau trupe americane, acestea din urma au pierdut orice contact cu sistemul lor de supraveghere aeriana, ultrasofisticat si foarte costisitor, scrie miercuri France Presse. Pe 8 ianuarie, ca represalii pentru raidul…

- Un numar de 21 de cadeti sauditi care se pregateau in Statele Unite vor fi expulzati in urma unei investigatii referitoare la un atac armat efectuat de un ofiter saudit, in care trei americani au fost ucisi la o baza navala din Florida despre care procurorul general al Statelor Unite, William Barr,…

- Cel putin 10 militari din Arabia Saudita, aflati in curs de instruire in Statele Unite, vor fi expulzati din cauza atacului comis de un conational de-al lor, pe 6 decembrie anul trecut, in Florida, informeaza sambata televiziunea CNN, preluata de Reuters. Departamentul Apararii SUA a incheiat evaluarea…

- Doi militari americani au murit, iar alti doi au fost raniti in urma unei explozii produse sambata in provincia afgana Kandahar, anunta Misiunea NATO, conform agentiei Reuters, scrie Mediafax.Un dispozitiv artizanal a explodat la trecerea unui vehicul militar american, in zona Dand din Kandahar.…

- Secretarul de Stat american Mike Pompeo a aparat duminica decizia președintelui Donald Trump, care a dus la asasinarea comandantului iranian Qassem Soleimani, în contenxtul în care democrații din Congresul SUA au întrebat daca aceasta acțiune a fost justificata, relateaza Mediafax…

- Raidul american fara precedent in care generalul iranian Qassem Soleimani a fost ucis vineri la Bagdad deschide o perioada de incertitudine pentru Statele Unite si aliatii sai din regiune si ridica multe intrebari.

- Armata turca s-a aflat într-o coordonare intensa cu cea americana în noaptea în care forțele speciale ale SUA au desfașurat misiunea de ucidere a lui Abu Bakr al-Baghdadi în nord-estul Siriei, a declarat un purtator de cuvânt al președintelui Tayyip Erdogan, potrivit Reuters.…