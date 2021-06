Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 150 de soldați afgani au fost uciși sau raniți in ultimele 24 de ore in urma unui val de atacuri ale militanților talibani in timp ce forțele straine se retrag, au declarat luni oficiali guvernamentali, potrivit Reuters.

- Armata americana a anuntat marti ca a realizat pana acum intre 6 si 12% din procesul retragerii sale din Afganistan, ce urmeaza sa se incheie pana la 11 septembrie, transmite AFP. La data de 10 mai, orele 14.00 GMT, Statele Unite evacuasera din Afganistan echivalentul a 104 incarcaturi de…

- Luptele dintre fortele guvernamentale afgane si talibani s-au soldat cu peste 100 de insurgenti morti in ultimele 24 de ore, a declarat duminica Ministerul Apararii de la Kabul, in contextul in care armata americana a inceput retragerea din Afganistan, transmite duminica AFP. Talibanii…

- Pakistanul a cerut luni talibanilor sa ramana angajati in procesul de pace din Afganistan, dupa ce gruparea armata a anuntat ca nu va participa la summiturile referitoare la statul afgan pana cand fortele straine nu se vor retragem transmite Reuters preluat de news.ro Decizia a fost luata…

- Capacitatea SUA de a colecta informatii si de a actiona împotriva amenintarilor extremiste din Afganistan se va diminua dupa retragerea trupelor americane, a avertizat miercuri directorul CIA, William Burns. Remarcile directorului CIA, facute în cadrul unei audieri în comisia pentru…

- Statele Unite au trimis, miercuri, un distrugator în Strâmtoarea Taiwan, iar China a anuntat ca a monitorizat atent manevrele navei americane, în contextul amplificarii tensiunilor militare, relateaza Mediafax.Distrugatorul american USS John McCain a tranzitat miercuri Strâmtoarea…

- Talibanii au amenintat miercuri cu ''consecinte'' daca Statele Unite nu isi retrag trupele din Afganistan pana la data limita de 1 mai, reactie ce survine in contextul in care presedintele Joe Biden a declarat ca va fi ''dificil'' sa se respecte acest termen.…