Armata afgană a abandonat 200 de posturi de control din provincia Kandahar (raport) Fortele afgane au abandonat aproape 200 de puncte de control din provincia afgana Kandahar, aflate acum in mainile talibanilor, a anuntat luni, intr-un raport trimestrial, Biroul inspectorului general special pentru reconstructia Afganistanului (SIGAR), organizatie oficiala americana care desfasoara audit si investigatii pentru a promova eficienta programelor de reconstructie si a preveni fraudele, transmite dpa.



Raportul SIGAR a fost prezentat intr-o perioada in care efectivele militare americane din Afganistan au ajuns la cel mai redus nivel de dupa 2001.



In ultimele… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

