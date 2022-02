Stiri pe aceeasi tema

- Vești de ultima ora de la ANM. Vremea se schimba complet in urmatoarele ore. Un cod portocaliu de viscol a intrat in vigoare, duminica. Potrivit prognozei publicate de ANM , la peste 1600 metri altitudine, vantul va sufla cu peste 120-140 de km/ora, iar vizibilitatea va fi extrem de redusa, avertizeaza…

- Meteorologii anunta ca in Bucuresti vremea va fi calda in zilele de vineri si sambata, cu valori maxime ce vor ajunge si la 9 grade Celsius. In Bucuresti, incepand de vineri de la ora 10:00 si pana sambata la ora 8:00, cerul va fi variabil, mai mult senin pe parcursul zilei, iar vantul va sufla slab…

- Ministerul Apararii Nationale a anunțat ca va organiza o campanie suplimentara de recrutare si selectie pe locurile ramase neincadrate anul trecut, pentru cei care doresc sa indeplineasca serviciul militar in rezerva. Potrivit ministerului, peste 400 de locuri sunt disponibile in unitați militare din…

- Un cutremur cu magnitudinea 3,7 s-a produs, duminica, in judetul Buzau. Seismul a avut loc la adancimea de 130 de kilometri. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului a anuntat producerea seismului de 3,7 in zona seismica Vrancea, județul Buzau. Este al doilea cutremur in…

- O avertizare cod galben de ninsori și viscol in zonele de munte din mai multe județe este in vigoare vineri, pana la ora 14.00. Potrivit ANM, sunt vizate zonele montane din județele Satu Mare, Maramureș, Salaj, Bihor, Cluj, Bistrița-Nasaud, Suceava, Mureș, Harghita, Neamț, Covasna, Bacau, Vrancea, Buzau,…

- Cutremur cu magnitudinea 4.1, in zona seismica Vrancea: 13 cutremure, de la inceputul lui decembrie, in Romania Cutremur cu magnitudinea 4.1, in zona seismica Vrancea: 13 cutremure, de la inceputul lui decembrie, in Romania Potrivit informatiilor publicate de Institutul National de Cercetare – Dezvoltare…

- A fost cutremur, in dimineața zilei de vineri, 26 noiembrie, in Romania. Seismul a avut loc la ora 04:04 și s-a produs in zona seismica Vrancea- Buzau, la 104 kilometri adancime, din cate s-a anunțat pe site-ul Institutului National de Cercetare – Dezvoltare pentru Fizica Pamantului. A fost vorba despre…

- Cutremur in Romania, miercuri dimineața. Seismul a fost resimțit in mai multe orașe. In ziua de 24 noiembrie 2021, la ora 05:03:34, s-a produs in zona seismica Vrancea, Buzau, un cutremur slab cu magnitudinea ml 3.1, la adancimea de 132km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orașe: 60km…