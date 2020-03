Stiri pe aceeasi tema

- Odata cu intrarea in vigoare a Ordonanței militare numarul 3, care practic pune Romania in carantina, polițiștii au ieșit in strada. In centrul Timișoarei, la Catedrala, cand au inceput sa bata clopotele, Piața Operei era „cotropita” de curieri pe biciclete care transportau mancare și de cațiva batrani.…

- Continua controale pentru verificarea respectarii restricțiilor de circulație și a masurilor de autoizolare In ultimele 24 de ore polițiștii vranceni au acționat in sistem integrat, alaturi de celelalte structuri din dispozitivul de ordine și siguranța publica, respectiv jandarmi din cadrul Inspectoratului…

- Președintele Klaus Iohannis a anunțat, in urma cu puțin timp, ca se vor introduce restricțiile pe timp de zi care vor intra in vigoare de maine. De asemenea, Armata va ieși in strada pentru a asigura implementarea masurilor dispuse prin ordonanțe militare. Cei care stau in autoizolare vor fi monitorizați…

- In prima seara de la intrarea in vigoare prevederile Ordonanței Militare privind restricțiile de circulație, in intervalul orar 22.00-06.00 la nivel județean au acționat peste 140 de polițiști dar si colegi jandarmi și polițiști locali. Polițiștii din cadrul IPJ Suceava au aplicat 39 de sancțiuni contravenționale…

- Ce se petrece acum la Timișoara imediat dupa intrarea in vigoare a restricțiilor de circulație pe timp de noapte VIDEO Zeci de echipaje de Poliție au demarat, fic la ora 22, filtre pentru verificarea modului de aplicarea a ordonanței militare nr. 3. CITESTE AICI

- Polițiștii IPJ Alba și jandarmii au fost, luni seara, in strada, la Alba Iulia, pentru a verifica respectarea restricțiilor impuse prin Ordonanța militara nr. 2, potrivit careia de la ora 22.00 circulația persoanelor in afara locuinței este posibila doar in anumite condiții. De luni seara, in intervalul…

- Primarul Nicolae Robu a anuntat, luni seara, ca 80 de echipaje de politie vor patrula toata noaptea prin Timisoara, pentru a asigura respectarea ordonantei militare privind interzicerea circulatiei pe timp de noapte, potrivit Agerpres."80 de echipaje de politie vor patrula toata noaptea prin…

- Un reporter Libertatea se afla, in aceasta seara, incepand cu ora 22.00 in zona Academiei de Poliție, la intrarea in București de pe Drumul Național 1. Mai multe echipaje de poliție au oprit, imediat dupa intrarea in vigoare a restricțiilor, fiecare mașina dintre cele cateva de zeci care au continuat…